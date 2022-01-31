NYP: "Мисс США-2019"покончила с собой в Нью-Йорке Фото: REUTERS

В центре Нью-Йорка победительница конкурса красоты "Мисс США-2019" Чесли Крист покончила с собой. О трагическом инциденте сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, тело погибшей обнаружили в воскресенье утром на улице, прилегающей к дому, где она жила.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все причины и детали произошедшего. Отмечается, что погибшая оставила предсмертную записку. В ней она попросила передать все свое имущество матери.

"Мисс США-2019" Чесли Крист Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Незадолго до гибели модель опубликовала пост в Инстаграм, где разместила свое фото с подписью: "Пусть этот день принесёт вам покой".

Напомним, ранее она завоевала титул Мисс США. В последние годы девушка работала адвокатом и телеведущей. В октябре 2019 года она выступила на мероприятии по случаю Всемирного дня психического здоровья и рассказала, что проходит психотерапию.