Недостатки российских процессоров «Эльбрус» устранят после жалобы МВД

«Ъ»: Российские процессоры «Эльбрус» улучшат после жалобы МВД на работу серверов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство Министерства внутренних дел России недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ.

Как передает «Коммерсантъ», при эксплуатации отечественных чипов тормозится цифровизация ведомства. Одной из проблем назвали то, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, что, в свою очередь, «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Тем временем представительство компании МЦСТ сообщило о работе над улучшением показателей систем, а также выразило готовность устранить недостатки в ближайших обновлениях. Гендиректор поставщика серверов для министерства «Норси-Транс» Сергей Овчинников заявил, что в первом квартале текущего года собирают начать поставки более мощного процессора «Эльбруса 16С».

Напомним, в прошлом году в новом центре компетенций «Ростелекома» началась разработка новых, а также миграция уже существующих программных решений под серверное оборудование с процессором на архитектуре «Эльбрус-2000».