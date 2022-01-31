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Политика31 января 2022 8:12

Польша предложила Украине военно-техническую помощь на безвозмездной основе

Rzeczpospolita: Польша предложила Украине военно-техническую помощь на безвозмездной основе
Анастасия СОБОЛЕВА
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Bласти Польши предложили Украине безвозмездную военно-техническую поддержку

Bласти Польши предложили Украине безвозмездную военно-техническую поддержку

Фото: REUTERS

В понедельник, 30 января издание " Rzeczpospolita" сообщило, что власти Польши предложили Украине безвозмездную военно-техническую поддержку. Издание ссылается на поступившие к ним данные из оборонного ведомства Украины.

"Украинское оборонное ведомство информировало "Rzeczpospolita ", что Киев... получил от польского Минобороны предложение безвозмездной военно-технической помощи", - сообщило издание.

По данным польского издания, в ближайшее время состоятся телефонные переговоры министров обороны двух стран.

Вместе с тем, глава украинского министерства обороны Алексей Резников в интервью "Rzeczpospolita" отмечал политическую поддержку со стороны Варшавы, но о военной помощи речи не было.

"На сегодняшний день мы не получили ничего. У нас долгая история польской гуманитарной помощи, но если говорить о военной поддержке, то таких поставок пока не было", - рассказал Резник.

В своем интервью он подчеркнул, что "важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить".

Напомним, ранее российская сторона неоднократно отвергала обвинения со стороны западных и украинских коллег о военной агрессии со стороны РФ, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не планирует нападать.

Так kp.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз поддержал позицию России, заявив, что в войны не будет. При этом министр подчеркнул, что наступать на наши интересы мы не позволим.