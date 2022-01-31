The New Yorker: США столкнулись с последствиями принятых в 90-е решений в отношении России

США сами спровоцировали ухудшение отношений с Россией, утверждает историк Мэри Элиз Саротт Фото: REUTERS

Текущее обострение отношений России и США – это следствие решений, принятых еще в 90-е годы, утверждает профессор истории и международных отношений нескольких университетов США Мэри Элиз Саротт в комментарии для издания The New Yorker.

По ее словам, на саммите в Хельсинки в 1997 году президент Соединенных Штатов Билл Клинтон пообещал российскому коллеге Борису Ельцину 4 млрд долларов инвестиций за год, если РФ не будет препятствовать расширению НАТО. Глава России взял время на раздумья, но после все же согласился, рассказывает профессор.

"Узнав об этих событиях, Клинтон, как говорят, ответил: "Скажу прямо: все, что русские получают из этой большой сделки, которую мы им предлагаем, — только заверения, что мы не собираемся вложить наши вооружения в руки бывших союзников России, которые теперь станут нашими союзниками, если только мы не проснемся однажды утром и не решим передумать", - утверждает Мэри Элиз Саротт.

По ее оценке, этот, а также несколько других соглашений, принятых в 90-е годы, когда Россия еще была слаба после развала Советского Союза, послужили отправной точкой к возникшим сейчас противоречиям из-за расширения Североатлантического альянса в восточном направлении.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 января должен был представить ответ организации на предложения России касательно гарантий безопасности и стабильности в Европе. Но его выступление содержало лишь некоторые тезисы письменного ответа, который, как подтвердил российский МИД, получил посол нашей страны в Брюсселе. Самую главную гарантию - нерасширения НАТО в восточном направлении, американцы давать отказались.