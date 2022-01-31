Губернатор Василий Орлов: «На реализацию нацпроектов в 2022 году Амурская область получит 18 миллиардов рублей»

В Амурской области в 2021 году открылись 29 «Точек роста». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область в 2022 году получит на реализацию национальных проектов 18 миллиардов рублей, сообщил глава региона Василий Орлов. В этом году в Приамурье стартовали два новых региональных проекта, запущенных в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование». Первый направлен на модернизацию первичного звена здравоохранения, второй – посвящен развитию системы поддержки молодежи.

- В рамках нацпроектов область имеет возможность вывести приоритетные, важные для людей направления - здравоохранение, образование, сферу ЖКХ, - на качественно новый уровень и притом в короткие сроки, - отметил Василий Орлов. - Наша задача - выполнить взятые на себя обязательства качественно и в срок. На реализацию нацпроектов в 2022 году Амурская область получит 18 миллиардов рублей - больше, чем в прошлом году.

В 2022 году Приамурье работает над 45 региональными проектами в рамках 11 национальных проектов. В этом году регион впервые присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Его задача – повысить эффективность производства на средних и крупных предприятиях, при этом рост производительности труда должен составлять не ниже 5% в год.

В прошлом году Амурская область реализовала 10 национальных проектов, на которые регион получил почти 15 миллиардов рублей. Хорошие результаты были достигнуты по семи нацпроектам. Так, в 2021 году в рамках национального проекта «Демография» в Приамурье появились три новых спортивных площадки, еще семь спортивных школ получили новое современное оборудование. В этом году власти региона планируют открыть два новых детских сада и оборудовать еще три спортивных площадки.

В рамках нацпроекта «Образование» в Амурской области в 2021 году завершили строительство новой школы. В регионе открылись 29 образовательных центров «Точка роста», Центр непрерывной переподготовки педагогов и центр цифрового образования «IT-куб». Кроме того, в школе-интернате № 9 села Ивановка появилась профориентационная «Доброшкола» – она стала уже пятой в регионе.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» для двух первичных сосудистых отделения закупили новое оборудование, в регионе появились три центра онкологической помощи. В 2022 году новую медицинскую технику получат еще 4 сосудистых отделения и один региональный сосудистый центр. Для поликлиник Приамурья приобретут 11 новых автомобилей. В рамках нацпроекта также запланировано строительство поликлиники и трех фельдшерско-акушерских пунктов.