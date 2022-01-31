Путин согласился с идеей создания должности замглавы ФСИН Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин согласился с идеей о создании должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который начнет создание службы пробации - по адаптации заключенных к жизни после освобождения из тюремного заключения.

Идею о введении в структуру ведомства новой должности и новой службы озвучил в ходе встречи с российским лидером министр юстиции РФ Константин Чуйченко, попросив одобрения данного предложения.

«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще – тех, кто проходит эту процедуру?», - отметил глава государства.

Министр подтвердил, уточнил, что «это будет реестровая работа», которая начнется уже с места лишения свободы, после чего человеку будет предоставлена возможность получить образование, а также социальные и медицинские услуги. Кроме того, бывшему заключенному будет оказываться психологическая помощь, правовое консультирование и помощь «в налаживании социально полезных связей».