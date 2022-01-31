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Политика31 января 2022 15:34

Постпред России в ООН заявил, что нагнетание обстановки вредит самой Украине

Москва выступает против заседания Совбеза ООН по данной теме, отметил Василий Небензя
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Постпред РФ при ООН заявил, что нагнетание обстановки вредит самой Украине

Постпред РФ при ООН заявил, что нагнетание обстановки вредит самой Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что нагнетание обстановки вокруг Украины вредит самой Незалежной. Об этом он сказал на заседании Совбеза.

- Передо мной лежат высказывания первых лиц Украины, и они говорят, что не видят той активности, о которой говорят, — отметил российский дипломат.

Он добавил, что заявления Вашингтона о перемещении российских войск на территории РФ являются вмешательством во внутренние дела России. Небензя заявил, что Россия выступает против проведения заседания Совбеза ООН о ситуации на Украине.

Напомним, заседание Совбеза ООН состоится по просьбе Соединенных Штатов Америки. Как отмечала американский постпред при ООН Линды Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию события.