Постпред России в ООН заявил, что нагнетание обстановки вредит самой Украине

Постпред РФ при ООН заявил, что нагнетание обстановки вредит самой Украине
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Постпред России при Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что нагнетание обстановки вокруг Украины вредит самой Незалежной. Об этом он сказал на заседании Совбеза.
- Передо мной лежат высказывания первых лиц Украины, и они говорят, что не видят той активности, о которой говорят, — отметил российский дипломат.
Он добавил, что заявления Вашингтона о перемещении российских войск на территории РФ являются вмешательством во внутренние дела России. Небензя заявил, что Россия выступает против проведения заседания Совбеза ООН о ситуации на Украине.
Напомним, заседание Совбеза ООН состоится по просьбе Соединенных Штатов Америки. Как отмечала американский постпред при ООН Линды Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».
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