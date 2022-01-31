Постпред России в ООН заявил, что Запад не привел доказательств планируемого «российского вторжения» на Украину

Постпред России в ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада не приводят доказательств относительно намерений России совершить вторжение на Украину, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя

«Военная акция России против Украины, до которой, как они всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», – сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН, прямую онлайн-трансляцию которой ведет kp.ru.

Напомним, заседание Совбеза ООН проходит по просьбе Соединенных Штатов. Как отмечала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.

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