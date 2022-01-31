Терапевт перечислила факторы, которые могут указывать на приближающийся сахарный диабет Фото: Александр ГЛУЗ

Многие даже не догадываются, что находятся в зоне риска из-за сахарного диабету. Это заболевание не появляется неожиданно, а его провоцирует целый ряд факторов. Врач-терапевт Елена Треско объясняет, что на уровень сахара в крови влияет эмоциональное настроение, погрешность в питании – все это отражается на показателе.

Если экспресс-тест показывает превышение допустимого уровня, то стоит обратиться к врачу и пройти расширенное исследование – проверить гликированный гемоглобин, который показывает уровень повышения глюкозы крови в течение трех месяцев от момента сдачи.

На этот показатель не влияет диета или время суток, зато на нем может отразиться прием определенных препаратов.

Если в семье есть диабетики, то стоит сдать именно расширенный анализ. К нему стоит обратиться и в том случае, если пробы крови на сахар находятся в интервале между 5,55 и 6,4 миллимоля на литр.

Еще один показатель предрасположенности к диабету – это объем талии.

-Окружность талии и у женщин выше 88, а у мужчин — выше 104 – тревожный признак. Особенно если у ближайших родственников: родителей, бабушек, дедушек, есть сахарный диабет второго типа. Высок риск, что заболевание может развиться в ближайшее время, - заключила эксперт в беседе с Пятым каналом.

Кстати, о начинающемся диабете может сигнализировать постоянная усталость. В таких случаях человек даже после продолжительного отдыха чувствует, что у него нет сил, сообщает телеканал "360".

Ранее врач–диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с RT кому не желательно употреблять в пищу яблоки в большом количестве.

Неприятные ощущения после фруктов могут возникнуть у людей с повышенной кислотностью. Особенно если это кислые яблоки, яблоки, съеденные натощак. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запеченном виде