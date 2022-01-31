Иммунолог оценил риски новой мутации ковида при одновременном заражении «дельтой» и «омикроном» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-иммунолог Николай Крючков допустил, что при одновременном заражении штаммами «дельтой» и «омикроном» в организме человека может зародиться новые мутация вируса. Речь идет про людей, у которых подавлен иммунитет. Только в таком случае возможно появление нового штамма.

- Необходимо не только, чтобы они встретились. Но и чтобы результатом этой встречи стал определенный инфекционный мутант, который был бы эволюционно более сильным, чем тот же омикрон, — отметил врач в беседе с Лента.ру.

Такие «мутанты» способны развиваться в организме людей, у которых фиксируются затяжные инфекционные процессы.

- Это люди с первичным и вторичным иммунодефицитом, включая лекарственный, люди после трансплантации органов, люди с выраженными онкологическими заболеваниями. То есть это определенная, довольно узкая категория людей, — объясняет Крючков.

Самому носителю такой мутации угрозы почти нет, но если она окажется жизнеспособна и начнется распространяться, то мир столкнется с новой волной пандемии.

Сейчас 15% всех заражений коронавирусом в России приходятся как раз на несовершеннолетних. "Омикрон» побил все рекорды по заболеваемости, ежедневно более ста тысяч новых заболевших. Многие из них - дети.

Разгрузить коронавирусные палаты и вернуть подростков к нормальной жизни должна вакцинация «Спутником-М» для детей от 12 до 17 лет. Препарат прошел два испытания и уже применяется в нескольких регионах страны, сообщает Пятый канал.

Об общей стабилизации ситуации с коронавирусом в мире пока говорить нельзя. Летальность среди заболевших падает, но число случаев инфицирования, наоборот, растет. Однако заболеваемость может к концу февраля снизиться в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение в разговоре с «360» озвучил главный научный сотрудник Института молекулярнои биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, вирусолог Петр Чумаков.