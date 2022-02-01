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Наука31 января 2022 23:56

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником COSMO – Skymed

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Старт ракеты Falcon 9 переносили четыре раза

Старт ракеты Falcon 9 переносили четыре раза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на вторник, 1 февраля, американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником COSMO – SkyMed, предназначенным для радиолокационного зондирования Земли. Об этом космическая компания Илона Маска сообщила на своем сайте.

Уточняется, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 18:11 по времени Восточного побережья США (02:11 мск). Итальянский спутник должен быть выведен на низкую околоземную орбиту примерно через час после запуска. Ожидается, что первая ступень ракеты вернется на специальную площадку неподалеку от места старта и в автоматическом режиме совершит вертикальную посадку.

Изначально запуск был запланирован на 27 января, однако его четыре раза переносили. Трижды старт ракеты Falcon 9 откладывали из-за неподходящей погоды в районе мыса Канаверал, а в воскресенье специалистам SpaceX пришлось перенести пуск из-за того, что в зоне запуска появилось постороннее судно.

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