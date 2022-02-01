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Политика1 февраля 2022 4:21

Кулеба заявил, что Украина хочет детальной информации об отводе части российских войск

Глава МИД незалежной отметил, что недоверие к действиям и словам России сохраняется
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кулеба заявил, что Украина хочет детальной информации об отводе части российских войск

Кулеба заявил, что Украина хочет детальной информации об отводе части российских войск

Фото: REUTERS

Киев хочет получить более детальную информацию об отводе части войск Западного военного округа в России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства указал на необоходимость «иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло», отметив, что только после этого можно будет сделать выводы. Кулеба также заявил, что «в целом» на сегодняшний день «недоверие к действиям, словам России сохраняется».

По его словам, любое объявление Москвой об отведении войск «само по себе является позитивным сигналом», однако пока «точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации».

«Надо смотреть на это комплексно, мало сказать, что "мы кого-то, что-то отводим"», - добавил он.

В минувшую субботу, 29 января, в пресс-службе Западного военного округа заявили, что российские войска выполнили все задачи «в полном объеме» и возвращаются в места базирования.