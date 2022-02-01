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Общество1 февраля 2022 6:30

Россияне отреагировали на предложение сделать рабочую неделю четырехдневной

Опрос: большинство россиян положительно относятся к переходу на четырехдневку
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (25)Комментарии (25)(25)
Опрос: большинство россиян положительно относятся к переходу на четырехдневку

Опрос: большинство россиян положительно относятся к переходу на четырехдневку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство россиян (78%) согласны с утверждением, что сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды, положительно оценив идею введения четырехдневной рабочей неделе. Такой результат показал опрос, проведенный в январе сервисом «Работа.ру».

Как передает РИА Новости, согласно результатам исследования, 47% респондентов отрицательно оценили готовность своей компании к переходу на четырехдневневку, указав на то, что подобный график им не подходит. Почти четверть опрошенных (21%) заявили, что такой режим работы вполне реален, но указали на то, что для этого потребуется около полугода. 15% участников опроса заявили, что для перехода на четырёхдневную рабочую неделю достаточно нескольких месяцев, а 11% заявили, что достаточно несколько недель.

Отмечается, что 7 из 10 опрошенных уверены, что четырехдневная рабочая неделя позитивно скажется на работоспособности компании. Не согласились с таким утверждением 12% респондентов, а четверть граждан полагает, что это никак не отразится на продуктивность.

В опросе приняли участие свыше пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» из всех российских регионов.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты РФ заявило, что не видит предпосылок для введения четырехдневной рабочей недели в России.