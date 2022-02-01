Эксперты назвали основные способы кражи паролей у россиян

Аналитики компании ESET заявили о наращивании темпов кражи паролей у россиян Фото: Архив "КП"

Аналитики компании ESET сообщили, что киберпреступники наращивают темпы кражи паролей у россиян. Отмечается, что в даркнет уже попало 8,5 миллиарда паролей со всего мира, а Россия по итогам 2021 года стала мировым лидеров по числу утечек.

Так, хакеры применяют для кражи несколько основных способов, среди которых выделяются фишинг и вишинг (телефонное мошенничество). Не теряют популярность и компьютерные вирусы, которые отслеживают, что набирает пользователь на клавиатуре.

"Не теряет актуальности в цифровую эпоху и плечевой серфинг - подглядывание. С помощью скрытого наблюдения за действиями человека в общественных местах можно узнать не только пин-код от банковской карты, но и пароль от соцсети и других аккаунтов", - отмечают специалисты компании в беседе с изданием Lenta.ru.

Ранее стало известно, что чаще всего в 2021 году россияне использовали такие пароли, как "qwerty123", "qwerty1" и "123456", передают "Известия"

Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня рассказывал, что для того, чтобы повысить безопасность использования смартфона, лучше всего иметь сразу два вида пароля - стойкий или пин-код, а также биометрию, рассказывает телеканал "360"