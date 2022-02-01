Посольство России направило главе МИД Финляндии послание Лаврова по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Посольство России в Финляндии направило министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто послание руководителя МИД РФ Сергея Лаврова. В документе поднимаются вопросы безопасности, рассказали РИА Новости представители российской дипмиссии.

"Посольством было передано соответствующее письмо главе МИД Финляндии. Теперь ждем реакции финской стороны", – уточнили в дипведомстве.

Напомним, вчера руководитель российского МИД Сергей Лавров сообщил, что будет направлен официальный запрос в адрес коллег в государствах НАТО, а также к ОБСЕ с требованием о разъяснении, каким образом они планируют исполнять свое обязательство не укреплять безопасность за счет других. А если они не намерены это делать, то должны объяснить причину.

При этом Лавров подчеркнул, что ответ НАТО и ОБСЕ станет важнейшим фактором в ходе выработки дальнейших инициатив, о которых будет доложено президенту России Владимиру Путину.

Как ранее сообщал Kp.ru, Путин обсудил по телефону с главой Финляндии Саули Ниинистё ситуацию вокруг европейской безопасности. При этом финский лидер выразил беспокойство по поводу этой темы и отметил необходимость сохранения мира в Европе.