Первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» достигает почти 28 процентов

Как правило, российские семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет. Однако полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года.

«Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особенно, после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки - одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой», – прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васёв.

Руководитель одного из ключевых подразделения Сбера также пояснил, что с начала действия программы, которая стартовала в 2018 году, отечественный финансовый конгломерат выдал ипотеку по семейной программе более чем 80 тысячам российских семей. В октябре-декабре 2021 года на пике выдачи ипотечных кредитов по семейной программе Сбер предоставлял в месяц свыше пяти тысяч кредитов. А в декабре минувшего года уменьшение ставки на 0,3% - с 5% до 4,7%, позволило ещё большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке.

Сервис недвижимости от СберБанка «Домклик» провёл анализ выдачи семейной ипотеки после снижения ставки. Расчёты показали, что всего за месяц банк выдал 7,5 тысячи ипотечных кредитов по программе семейная ипотека на сумму в 29,2 млрд. рублей. Данный показатель почти на 16 миллиардов больше, чем в среднем в месяц с начала 2021 года.

Накануне нового года клиенты Сбера получили подарок - банк расширил для них возможности рефинансирования. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» призвана снизить долговую нагрузку. Совершенствование условий кредитования предоставляет людям дополнительные возможности для использования кредитных средства на другие цели.

Данная программа позволяет рефинансировать кредит, который выдан на покупку недвижимости на первичном рынке другим банком.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.