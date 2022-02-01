На Землю надвигается облако солнечной плазмы

Облако солнечной плазмы было выброшено 30 января во время вспышки средней силы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 2 февраля нашу планету настигнет выброшенная Солнцем волна плазмы, которая вызовет магнитные бури среднего уровня. Об этом говорится на сайте Центра прогнозирования космической погоды США.

По данным центра, облако солнечной плазмы было выброшено 30 января во время вспышки средней силы. Отмечается, что вспышка Солнца продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону планы Земля.

Согласно предположениям экспертов, облако достигнет Земли к утру 2 февраля по московскому времени. Специалисты предупреждают метеозависимых людей, что ближайшие два дня ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

Напомним, ранее врач-терапевт Дарья Овчинникова рассказала kp.ru, как распознать метеозависимость и избавиться от неприятных симптомов.