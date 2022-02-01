Замглавы Еврокомиссии Домбровскис заявил, что антироссийские санкции скажутся на экономике ЕС

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что антироссийские санкции ударят по экономике ЕС. Фото: REUTERS

Последствиями для экономики Евросоюза обернутся массивные антироссийские санкции. Об этом заявил во вторник 1 февраля заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире телеканала Bloomberg TV.

«Мы готовим массивный пакет санкций против России в случае эскалации агрессии. Они должны иметь сдерживающий эффект, показывающий РФ, что агрессивные действия повлекут за собой тяжелые последствия. Понятно, что если прибегнуть к массивным санкциям, они также повлияют и на экономику ЕС», - сказал Валдис Домбровскис.

Замглавы Еврокомиссии отметил, что Евросоюз должен быть готов заплатить такую серьезную цену.

«Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе», -заявил он.

В то же время Домбровскис признал, что не может с уверенностью заявить, что Россия планирует вторжение в Украину.

«Трудно сказать», - прокомментировал Домбровскис этот вопрос.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США публикует много непроверенной и лживой информации о ситуации на Украине и вокруг нее. «Истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине», - отметил Песков. Подробности читайте здесь на kp.ru.