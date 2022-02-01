Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 февраля 2022 10:14

Замглавы Еврокомиссии Домбровскис заявил, что антироссийские санкции скажутся на экономике ЕС

В ЕС заявили, что в случае введения санкции против РФ Евросоюзу придется заплатить серьезную цену
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что антироссийские санкции ударят по экономике ЕС.

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что антироссийские санкции ударят по экономике ЕС.

Фото: REUTERS

Последствиями для экономики Евросоюза обернутся массивные антироссийские санкции. Об этом заявил во вторник 1 февраля заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире телеканала Bloomberg TV.

«Мы готовим массивный пакет санкций против России в случае эскалации агрессии. Они должны иметь сдерживающий эффект, показывающий РФ, что агрессивные действия повлекут за собой тяжелые последствия. Понятно, что если прибегнуть к массивным санкциям, они также повлияют и на экономику ЕС», - сказал Валдис Домбровскис.

Замглавы Еврокомиссии отметил, что Евросоюз должен быть готов заплатить такую серьезную цену.

«Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе», -заявил он.

В то же время Домбровскис признал, что не может с уверенностью заявить, что Россия планирует вторжение в Украину.

«Трудно сказать», - прокомментировал Домбровскис этот вопрос.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США публикует много непроверенной и лживой информации о ситуации на Украине и вокруг нее. «Истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине», - отметил Песков. Подробности читайте здесь на kp.ru.