Суд отклонил иск юриста на 50 млн к Собчак из-за ее высказывания о "панели"

Ксения Собчак. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кунцевский суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации от учредителя компании по предоставлению юридических услуг "Троицкая и партнеры" Эльнарой Троицкой к Ксении Собчак. Иск был подан из-за происшествия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает "Пятый канал".

Истец потребовала от Собчак 50 млн рублей в качестве компенсации. Как она отметила, поводом к подаче иска послужил направленный в ее адрес на ПМЭФ вопрос от Собчак: "Вы на какую панель пришли?"

После этого Ксения Собчак прокомментировала эту ситуацию в своем Telegram-канале. Она написала, что "нормально задавать вопрос, на какую панель вы пришли, поскольку на ПМЭФ панель – это название дискуссии".

Ранее Kp.ru писал, что суд отказал принять иск от историка Олега Соколова в отношении шоу Ксении Собчак "Док-Ток". Обвиненный на тот момент в убийстве своей студентки и подруги Анастасии Ещенко, Соколов посчитал один из выпусков шоу, где обсуждалась его личность, порочащим его честь и достоинство.