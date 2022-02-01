Сенатор Цеков считает, что Украина больше не хочет нагнетать ситуацию вокруг Донбасса

Сенатор Цеков заявил, что Украина больше не хочет нагнетать ситуацию вокруг Донбасса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украине больше нет смысла пугать своих граждан войной с Россией, поскольку это ведет к экономическому, социальному и демографическому упадку.

"Что-то у меня складывается впечатления в последнее время что на Украине этого нагнетания ситуации больше не хотят. Потому что видят, что люди стали уезжать из Украины, депутаты, так сказать, готовят вещи для быстрого отъезда, инвесторы бегут. Зачем им это? Как будто нет никакого смысла", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

Парламентарий отметил, что сложно сказать какие шаги предпримет Украина в отношении России, так как западный мир пытается склонить Москву и Киев вступить в войну.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что оставляют за собой право обратиться за военной помощью, в том числе к России, в случае дальнейших поставок вооружения на Украину, передает RT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об "агрессивных действиях" России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны, рассказывают "Известия"