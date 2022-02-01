Цена газа в Европе упала на 8% за сутки из-за роста транзита через Украину

В целом падение стоимости газа за день превышает 8% Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в процессе торгов сегодня, 1 февраля упала ниже $900 за 1 тыс. куб. м. на фоне почти двукратного роста транзита газа из РФ через Украину, о чем говорят данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $899,99 за 1 тыс. куб. м., или €77,3 за МВт ч.

В целом падение стоимости газа за день превышает 8%.

Эта ситуация обусловлена увеличением номинаций со стороны "Газпрома" на транзит газа через украинскую территорию. На данный момент к прокачке заявлено 107,7 млн куб. м. - это в 1,8 раза больше, чем накануне, и более чем двукратно выше, чем показатель среднего объема суточного транзита в январе 2022 года.

Как ранее сообщал Kp.ru, цена на газ в Европе выросла более 1100 долларов за тысячу кубометров. А в конце декабря прошлого года показатель увеличился более чем на 7% и превысил 1700 долларов.