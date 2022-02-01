Хранилища газа в Европе опустели на 81%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до исторического минимума Фото: REUTERS

Хранилища газа в Европе, по данным на конец января этого года, опустели уже на 81% от объемов газа, закачанных туда в летние месяцы. Об этом сообщили в "Газпроме" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Также в компании уточнили, что запасы газа в украинских ПХГ упали до 11,4 млрд куб. м. Эти цифры на 46,3% (на 9,8 млрд куб. м) меньше значений предыдущего года и на 3,9 млрд куб. м меньше, чем на дату старта закачки в апреле 2021 года.

Кроме этого, в сообщении "Газпрома" говорится, что объемы поставок из газотранспортной системы на внутренний рынок предприятие увеличило на 3,2% (на 1,1 млрд куб. м). Экспорт в государства дальнего зарубежья достиг 11,4 млрд куб. м, что на 41,3% (на 8 млрд куб. м) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В ряд стран поставки стали больше – в Болгарию на 20,6%, Боснию и Герцеговину – почти на 13%.

Как ранее писал Kp.ru, по данным "Газпрома" на 13 января этого года, запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до исторического минимума. Так, объем активного сырья сократился на 22% по сравнению с январем 2020-го года. Кроме этого, было отобрано 70% закачанного в летний сезон газа.