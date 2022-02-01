Физики нашли тайные комнаты в одном из монастырей в Переславле-Залесском Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свято-Троицком Даниловом монастыре XVI века в Переславле-Залесском Ярославской области ученые обнаружили тайные комнаты.

Открытие принадлежит исследователям из НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН). Скрытые помещения они отыскали после расшифровки данных с уникальных датчиков, установленных на территории монастыря.

Пока предназначение помещений неизвестно, не исключено, что они были древними склепами или монашескими кельями.

На этот раз изучение старинных сооружение проводилось не традиционным методом, от раскопок было решено отказаться, так как это требовало повреждения сохранившихся конструкций зданий.

Как сообщает сайт mk.ru, на помощь пришел метод мюонной радиографии. Мюоны – это элементарные частицы космического происхождения, которые могут проникать в грунт на глубину до 2 километров.

В среднем на один квадратный сантиметр земной поверхности падает один мюон в минуту. Если сверху и снизу над изучаемым объектом установить специальные датчики, то по интенсивности падения частиц можно определить внутреннюю структуру объекта.

Опираясь на эти данные, ученые разместили 22 датчика в подземном пространстве между храмами и монастырями. В результате удалось обнаружить несколько новых объектов, о которых ранее было неизвестно.

В подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане БТИ.

Саму церковь и Храм всех святых соединяет длинный коридор. Он может быть тайным ходом, а может воздуховодом. Еще одно помещение обнаружено перед самим храмом между подвалом и первым этажом.

Настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря, игумен Пантелеймон (Королев) полагает, что некоторые тайные комнаты были погребальными криптами. Ведь Данилов монастырь изначально был основан на кладбище.

А подвальные комнаты могли остаться в храме после разрушения подвальных печей.