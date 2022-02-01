Оппозиция на Украине потребовала снять с поста секретаря СНБО из-за слов о "Минске-2"

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовали отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова после его слов по поводу минских соглашений, об этом говорится на сайте партии.
Напомним, ранее Данилов заявил, что минские соглашения невозможно выполнить, и они приведут к краху государства. Требуется подписать новый документ, сказал он.
Члены партии охарактеризовали заявление Данилова по минским соглашениям как безответственное и циничное.
"Секретарь СНБОУ Данилов взял на себя роль провокатора от власти, предпринимающего все возможное для срыва мирного процесса урегулирования, начала гражданской войны и вооруженного столкновения, чтобы в таких условиях завладеть дополнительными рычагами влияния, он делает все, чтобы усилить напряженность между Россией и Украиной ", - отметили в партии.
Как ранее писал Kp.ru, украинская оппозиция выступила с требованием отставки Зеленского. Члены ОПЗЖ заявили, что им преследуются только личные цели, связанные с обогащением себя и своих приближенных.