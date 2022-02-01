НАСА допускает затопление МКС в Тихом океане в 2031 году

МКС могут затопить в Тихом океане в январе 2031 года. Фото: REUTERS

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, МКС могут уже в январе 2031 года свести с орбиты и затопить.

«Согласно последней бюджетной смете, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года, сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 года», - говорится в документе НАСА.

Предполагается, что МКС после ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты будет затоплена в южной части Тихого океана на так называемом «Кладбище космических кораблей».

Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить после 2025 года свою орбитальную станцию, которая будет летать по траектории, максимально проходящей над территорией РФ.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, новая российская орбитальная станция сможет вечно находиться на орбите. О том, какие изменения ждут российскую пилотируемую космонавтику, читайте здесь на kp.ru.