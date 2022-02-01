Премии и повышения полицейских в России будут зависеть от наличия прививки от коронавируса

Российских полицейских будут премировать и продвигать по службе в зависимости от того, вакцинированы они или нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российские полицейские будут получать премии и продвигаться по службе в зависимости от того, вакцинированы они от коронавирусной инфекции или нет. Соответствующий документ подписал глава МВД Российской Федерации Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

В документе говорится, что «наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев» должно учитываться при принятии в их отношении решений о перемещении на вышестоящие должности, включении в кадровый резерв и размере разовых премий.

Наличие или отсутствие прививки будет учитываться также при принятии решения отправить сотрудника в отпуск, а после стабилизации обстановки с ковидом – о том, может ли сотрудник провести отпуск за границей.

В документе отмечается, что отсутствие прививки «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».

Ранее сообщалось, что в Дании с 1 февраля отменяются коронавирусные ограничения, несмотря на то, что количество инфицированных в этой стране бьет рекорды.