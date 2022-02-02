Президент Гвинеи-Бисау заявил, что ситуация в стране после попытки госпереворота находится под контролем

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в Гвинее-Бисау, где 1 февраля произошла попытка государственного переворота находится под контролем военных, президент страны Умару Сисоку Эмбало уже в своей резиденции, он в полной безопасности.

Об этом сам лидер республики сообщил на своих страницах в соцсетях. Публикация в Facebook, где говорится, что в столицу страны Бисау «возвращается спокойствие», сопровождается фотографиями Эмбало, беседующего с военнослужащими.

«Я в порядке. Ситуация находится под контролем правительства. Я благодарю народ Гвинеи-Бисау и всех людей за пределами нашей страны, кто беспокоится о моем правительстве и обо мне. Да здравствует Республика, и да хранит Бог Гвинею-Бисау», - гласит сообщение Эмбало в Twitter.

В посольстве России в Гвинее-Бисау рассказали о событиях, которые произошли в столице страны Бисау. Около двух часов дня по местному времени (примерно 17:00 мск) во вторник к дому правительства подъехали вооруженные люди в штатском, открыли огонь из автоматов и гранатометов, после чего вошли в здание Завязалась ожесточенная перестрелка, есть погибшие и раненые.

К дому правительства, где в тот момент находились президент страны Умару Сисоку Эмбало и премьер министр Нуну Набиама, были подтянуты воинские подразделения, они оцепили здание. О судьбе глав государства и кабинета министров некоторое время ничего не было известно, а выстрелы раздавались еще долго. В столице не работали аэропорт, банки, магазины и госучреждения.

Как отметили в посольстве, пока ни одна из политических сил Гвинеи-Бисау или действующих в регионе вооруженных группировок ответственность за эту атаку себя не взяла. В российском диппредставительстве сообщили ТАСС, что прямой угрозы безопасности посольства и находящимся там россиянам нет.