Доктор Мясников напомнил о пяти "незаслуженно забытых" советских продуктах

Рыбий жир полезен для иммунитета и памяти Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал пять «суперпродуктов», популярных в эпоху СССР, о которых, как он считает, незаслуженно забыли. Об этом говорится в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

В частности, Мясников посоветовал употреблять рыбий жир, отметил его полезные свойства.

"Раньше говорили, начиная с детского сада, со школьных лет: "Ты будешь пить рыбий жир, а не захочешь — заставим". И давали его обязательно", — рассказал Мясников.

Он пояснил, что при регулярном употреблении рыбьего жира у человека становятся лучше иммунитет и память, укрепляется общее здоровье.

В целом, к полезным "суперпродуктам" Мясников причислил следующие:

1. Рыбий жир (для иммунитета и памяти).

2. Гематоген (источник железа).

3. Морскую капусту (содержит йод).

4. Чайный гриб (укрепляет иммунитет и нервную систему).

5. Яблочный уксус (помогает в похудении и борьбе с перхотью).

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