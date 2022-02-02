Доктор Мясников напомнил о пяти "незаслуженно забытых" советских продуктах

Рыбий жир полезен для иммунитета и памяти
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал пять «суперпродуктов», популярных в эпоху СССР, о которых, как он считает, незаслуженно забыли. Об этом говорится в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».
В частности, Мясников посоветовал употреблять рыбий жир, отметил его полезные свойства.
"Раньше говорили, начиная с детского сада, со школьных лет: "Ты будешь пить рыбий жир, а не захочешь — заставим". И давали его обязательно", — рассказал Мясников.
Он пояснил, что при регулярном употреблении рыбьего жира у человека становятся лучше иммунитет и память, укрепляется общее здоровье.
В целом, к полезным "суперпродуктам" Мясников причислил следующие:
1. Рыбий жир (для иммунитета и памяти).
2. Гематоген (источник железа).
3. Морскую капусту (содержит йод).
4. Чайный гриб (укрепляет иммунитет и нервную систему).
5. Яблочный уксус (помогает в похудении и борьбе с перхотью).
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