В Роспотребнадзоре предупредили об опасных последствиях сочетания гриппа и коронавируса

Эпидемиолог заявила, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом приводит к тяжелому течению болезни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 приводит к тяжелому течению болезни.

"Пациенты с коинфекцией умирают чаще. Но врачи это понимают, поэтому проводят обязательное тестирование при помещении в стационар, чтобы провести коррекцию лечения в случае коинфекции", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Специалист отметила, что риск заражения COVID-19 в больнице в дополнение к гриппу или наоборот крайне маловероятно.

Ранее руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева высказалась о вероятности твиндемии гриппа и COVID-19 в России.

"Так или иначе случаи одновременного инфицирования гриппа и коронавируса мы регистрируем. Немного, но есть", - цитирует эксперта RT.

В Роспотребнадзоре оценивали темпы заболеваемости ОРВИ и гриппом среди всех возрастных групп в российских регионах. По данным ведомства, за последнюю неделю первого месяца в России зафиксировали рост заболеваемости в 71 субъекте РФ, передает ОТР.