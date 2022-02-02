Польша начнет поставки в Украину ПЗРК "Перун"

Польша предложила Украине безвозмездно военно-техническую помощь Фото: REUTERS

Руководство Польши приняло постановление о помощи Украине. Им предусматриваются поставки ПЗРК "Перун" и боеприпасов, написал сегодня в Twitter глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Отличные новости. По моей просьбе в Совете министров приняли постановление о предоставлении помощи Украине. Нами будет предоставлено самое современное польское оборудование. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах Piorun (ПЗРК Piorun) и боеприпасах", - отметил он.

ПЗРК Piorun (изначально имел название Grom-M) создан и выпускается на предприятии ZM MESKO в Польше. Этот комплекс способен поражать воздушные цели на высотах от 10 до 4000 метров, а также на расстоянии от 500 до 6500 метров от оператора.

Как ранее писал Kp.ru, Польша предложила Украине безвозмездно военно-техническую помощь. Также отмечалось, что в ближайшее время между главами двух стран состоятся переговоры.