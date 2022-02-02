США запросили заседание Совбеза ООН из-за запуска ракет КНДР

В последний раз Совбез ООН проводил чрезвычайное заседание из-за запусков ракет КНДР 10 января. Фото: REUTERS

Представительство США при ООН направило запрос на консультации на Совбезе в закрытом режиме, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на данные Госдепартамента.

Как уточняет издание, Вашингтон намерен созвать чрезвычайное заседание по причине ракетного пуска КНДР, который был проведен 30 января.

«Меньшее, на чем мы можем настаивать,— это на том, чтобы Совбез призвал КНДР к уважению резолюции Совета Безопасности ООН. Если он не способен даже призвать к уважению своих же решений, это является проблемой»,— цитирует AP американского дипломата на условиях анонимности.

Напомним, в последний раз Совбез проводил чрезвычайное заседание из-за запусков ракет КНДР 10 января. В феврале председательство в Совбезе перешло к РФ, поэтому назначать заседание по запросу может только она.

Как ранее писал Kp.ru, Пентагон сообщил, что ракетный запуск КНДР не угрожал США и их союзникам. При этом в Вашингтоне отметили, что намерены следить за ситуацией.