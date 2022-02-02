В ЛНР сообщили о намерениях ВСУ использовать авиацию в случае наступления на Донбасс

Штурмовик Су-25 ВВС Украины на базе под Николаевом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силовики Украины планируют использование авиации в случае наступления в Донбассе, рассказал офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сегодня, 2 февраля в ходе брифинга.

"Наша разведка получила отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в случае наступления на Донбасс . В начале наступления в планах украинского командования – сделать заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины", - уточнил Филипоненко.

Кроме этого, по его словам, силовики Украины в настоящее время ведут отработку наступательных действий в городских условиях. Эта информация тоже была получена разведкой народной милиции ЛНР, добавил Филипоненко.

Как ранее писал Kp.ru, в ЛНР не исключают, что украинская армия нападет на Донбасс в ближайшее время. Начало военной операции там связывают с прибытием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.