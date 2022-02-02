Пушков уличил Зеленского в обмане избирателей

Зеленский якобы не помнит, кто подписал Минские соглашения Фото: REUTERS

Сенатор Совфеда России Алексей Пушков оценил заявление главы Украины Владимира Зеленского по поводу того, что тот якобы не помнит, кто подписал Минские соглашения.

Как отметил Пушков, память у Зеленского - избирательная в отношении своего электората, интересы которого ему следует защищать на своей должности, написал он в своем Телеграм-канале.

"Зеленский якобы не помнит, кто подписал Минские соглашения. Это он так говорит о своем отношении к ним. А Зеленский не забыл свои предвыборные обещания? И что его выбирали как антитезу Порошенко, чтобы он не войну начинал, а построил разумные отношения с Россией? Это он помнит? Или не забыл только о том, чтобы в Лондоне торопиться на встречу с главой британской разведки? Вот это он помнит", — написал парламентарий.

Ранее Kp.ru сообщал, что Пушков высмеял желание Зеленского о проведении трехсторонних переговоров с Путиным и Байденом. Российский сенатор назвал это "новой попыткой неудачного самопиара".