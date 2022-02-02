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Политика2 февраля 2022 9:39

Пушков уличил Зеленского в обмане избирателей

Сенатор Совфеда заявил, что президент Украины забыл, кто подписал Минские соглашения
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Зеленский якобы не помнит, кто подписал Минские соглашения

Зеленский якобы не помнит, кто подписал Минские соглашения

Фото: REUTERS

Сенатор Совфеда России Алексей Пушков оценил заявление главы Украины Владимира Зеленского по поводу того, что тот якобы не помнит, кто подписал Минские соглашения.

Как отметил Пушков, память у Зеленского - избирательная в отношении своего электората, интересы которого ему следует защищать на своей должности, написал он в своем Телеграм-канале.

"Зеленский якобы не помнит, кто подписал Минские соглашения. Это он так говорит о своем отношении к ним. А Зеленский не забыл свои предвыборные обещания? И что его выбирали как антитезу Порошенко, чтобы он не войну начинал, а построил разумные отношения с Россией? Это он помнит? Или не забыл только о том, чтобы в Лондоне торопиться на встречу с главой британской разведки? Вот это он помнит", — написал парламентарий.

Ранее Kp.ru сообщал, что Пушков высмеял желание Зеленского о проведении трехсторонних переговоров с Путиным и Байденом. Российский сенатор назвал это "новой попыткой неудачного самопиара".