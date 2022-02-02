В Госдуме посчитали хамством перлы Блинкена и Псаки про лису и курятник

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США сравнивает политику РФ в отношении Украины с лисой, кричащей о своем страхе перед курами с крыши курятника, но при этом использует Киев в качестве плацдарма для сдерживания российской стороны. Об этом во вторник, 2 февраля в своем телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик назвал данное сравнение хамством и отметил, что представители Штатов не в первый раз прибегают к подобным приемам в дипломатической риторике.

"Подобные перлы - это, конечно, "высший пилотаж" дипломатии. Однако, если продолжать говорить таким же примитивным языком аллегорий и метафор, то это США, регулярно вмешиваясь в дела других государств и устраивая военные интервенции, все время выступали настоящим волком в овечьей шкуре", - подчеркнул Слуцкий.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга обвинила Россию в деэскалации кризиса вокруг Украины. Она заявила, что когда президент России Владимир Путин "кричит о боязни Украины и украинцев", это якобы то же самое как "если бы лиса кричала с крыши курятника о том, что боится кур".

К аналогичному сравнению в начале января прибегал также госсекретарь США Энтони Блинкен.