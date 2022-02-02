Мост через реку Зея в Благовещенске, строящийся по поручению Путина, готов более чем на 50%

Уже полностью готовы 13 из 26 опор моста через Зею. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Мост через реку Зея в Благовещенске, строящийся по поручению президента РФ Владимира Путина, готов более чем на 50%. Стройка стартовала в 2020 году – на год раньше запланированного срока. Строители обещают сдать мост в сентябре 2023 года. Крупнейший объект транспортной инфраструктуры Амурской области 2 февраля осмотрели министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор региона Василий Орлов.

Длина моста составит 9 километров. Из них 2 километра – это мостовая часть, еще 7 километров - подходы левого берега, земляное полотно и две развязки с региональной и федеральной трассой. Алексей Чекунков и Василий Орлов побывали на строительной площадке на правом берегу Зеи. Уже полностью готовы 13 из 26 опор мостового перехода. Строители одновременно работают над семью опорами. В прошлом году в «тело насыпи» они отсыпали 1,6 млн кубометров материала. В 2022 году в ход пойдут еще около 1 миллиона кубометров.

- Техническая готовность моста более 50%. Принято заказчиком выполнение работ на сумму 9,3 млрд. рублей, за 2021 выполнили работы на 7,9 млрд. рублей, - рассказал глава проекта АО «БТС-МОСТ» Эдуард Давыдов, отметив, что летом этого года строители отстали от графика из-за сильного паводка. В результате подрядчику пришлось пересмотреть технологию строительства. Пандемия коронавируса на рабочий график не повлияла: все занятые на стройке сотрудники проходят тестирование на коронавирус и обсервацию. Всего на объекте трудятся 800 человек.

По словам главы Амурской области Василия Орлова, компания «БТС-МОСТ» уже зарекомендовала себя с лучшей стороны. На ее счету – строительство международного моста через реку Амур и возведение нового путепровода через Транссиб, который был построен в кратчайшие сроки взамен обрушившегося железнодорожного моста.

Василий Орлов рассказал, что в ближайшие годы в Приамурье будут построены еще четыре путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль.

- Их строительство связано с общей программой модернизации Восточного полигона. Многие населённые пункты практически разрезаются Транссибом. На сегодня межпоездной интервал составляет не больше шести минут, когда выйдем на грузопоток до 250 млн тонн в год, этот межпоездной интервал составит чуть больше четырёх минут. Это будет серьёзной помехой для жизни людей, необходимо модернизировать инфраструктуру, - сообщил губернатор Василий Орлов.