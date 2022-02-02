Рубль укрепился после слов Пескова о непредсказуемости США в вопросе антироссийских санкций

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во вторник, 2 февраля в в ходе валютных торгов на Московской бирже доллар упал с 76,33 рубля до 76,09 рубля. Курс евро также снизился с 86,25 рубля до 86 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на 13:10 по московскому времени.

К 13:27 курс рубля замедлил укрепление. Так, доллар торговался по 76,1 рубля, а курс евро составлял 85,99 рубля.

Примечательно, что рубль начал укрепляться после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что российские власти обеспокоены непредсказуемостью своих коллег из Штатов в вопросах санкций. Песков также подчеркнул, что Кремль призывает США отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряженности на Европейском континенте.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что в России есть разработанный план по тому, как минимизировать риски на случай, если Соединенные Штаты введут российским банкам запрет на проведение операций в долларах.