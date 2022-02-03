Актер Джеки Чан пронес Олимпийский огонь по Великой китайской стене Фото: REUTERS

Известный голливудский актер Джеки Чан поучаствовал в эстафете огня Олимпийских игр в Пекине.

«Я очень горд и счастлив быть факелоносцем на двух Олимпийских играх. Это моя четвертая Олимпиада. Я безумно рад», - рассказал 68-летний актер и мастер боевых искусств, который прошел по самому посещаемому участку Великой Китайской стены, став 30-м факелоносцем.

Актер Джеки Чан пронес Олимпийский огонь по Великой китайской стене Фото: REUTERS

Эстафета олимпийского огня стартовала в минувшую среду, 2 февраля, в Пекине. Однако из-за пандемии коронавируса она была сокращена, а началась в пекинском городском парке, пройдя по пустым улицам китайской столицы. Вечером в пятницу, 4 февраля, огонь доставят в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия Олимпиады.

Напомним, накануне председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай сделает все, чтобы зимние Олимпийские игры были «яркими и блестящими», а также примет все меры для того, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей соревнований.