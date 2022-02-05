Агентство Bloomberg по ошибке объявило о "вторжении" России на Украину Фото: Александр КОЦ

Агентство Bloomberg по ошибке объявило о "вторжении" России на территорию Украины. Публикация вышла на сайте издания в ночь с 4 на 5 февраля.

Эту заметку издание уже удалило. Вместо нее на новостном ресурсе появилось заявление от агентства с признанием публикации ошибочной. Также Bloomberg принесло свои извинения.

Скрин с сайта Bloomberg с извинениями за публикацию (на фото - автоматический перевод с англ.языка)

- Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16.00 (во восточному времени - полночь по мск) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину ошибки, - сказано в заявлении на сайте Bloomberg.

Кроме этого, одним из первых изданий, кто наткнулся на эту ошибочную публикацию стало New York Post. В своем Твиттере оно опубликовало скрин с изначальным заголовком агентства Bloomberg о "вторжении" РФ.