Россия предупредила Японию о начале ракетных учений в районе Курил

РФ уведомила Японию о начале ракетных учений в районе Курил с 7 февраля 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Япония получила уведомление от России о грядущих ракетных учениях в районе южной части Курильских островов. Маневры будут проходить с 7 февраля 2022 года.

Как уточнила газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве учения пройдут в зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Маневры будут проходить в течение февраля, с перерывами.

По информации издания, Япония выразила протест из-за учений. Причиной стало то, что 7 февраля в стране отмечают День северных территорий (название Курилов в Японии). В этот день в стране восходящего солнца проводятся митинги, на которых требуют возвращения Южных Курил в состав страны.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.