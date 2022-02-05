Названы опасные симптомы «омикрона»

Инфекционист назвал опасные симптомы «омикрона» Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал опасные симптомы при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

- Как стало понятно за эти два года, две вещи, которые требуют безусловного вызова врача, — стойкая лихорадка более трех дней и снижение насыщения кислородом. А если есть одышка — это прямо повод добиваться врача, — цитирует специалиста «Лента.ру».

Поздняков пояснил, что «омикрон» чаще протекает в легкой форме, так как в мире стало меньше незащищенных людей. Он добавил, что у непривитых от коронавируса «омикрон» протекает, как «дельта».

Ранее эпидемиолог Михаил Щелканов опроверг заявления о необходимости адаптировать российские вакцины от коронавирусной инфекции под новые штаммы. Он подчеркнул, что рано или поздно появится «эскейп-мутант» — штамм, избегающий действия вакцин. Однако современные технологии позволяют легко адаптировать препараты под новые варианты, добавил Щелканов. По мнению эксперта, «омикрон» не является «эскейп-мутантом».