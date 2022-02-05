Режим повышенной готовности из-за нападений собак введен в Забайкальском крае

В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности из-за нападений собак Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений бездомных собак на людей. Постановление главы региона Александра Осипова вступило в силу в субботу, 5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

- В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населённых пунктов, — гласит сообщение пресс-службы.

Уточняется, что введенный режим исключает пребывание на улице безнадзорных животных, а также ставит в приоритет безопасность человека.

Напомним, в конце января стало известно, что прогулка одной для 7-летней девочки из поселка Домна Читинского района Забайкалья закончилась трагедией. Днем малышка вышла из дома и не вернулась. Взволнованные родители сразу позвонили в полицию и на поиски ребенка отправились несколько экипажей. Спустя полчаса бездыханное тело девочки с многочисленными ранами нашли на пустыре на окраине поселка. Оказалось, ее заживо истерзала стая разъяренных собак. К приезду полиции псы успели убежать. Чуть позже в том же регионе собаки напали на 3-летнего ребенка.