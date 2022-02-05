Тайвань осудил совместное заявление России и КНР об «одном Китае»

Власти Тайваня осудили совместное заявление России и КНР об «одном Китае» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что страна осуждает совместное заявление России и КНР об «одном Китае» и выражает протест.

В сообщении уточняется, что власти страны "резко осуждают ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)".

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином подписал совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Как отмечается, Москва и Пекин собираются противостоять вмешательству внешних сил, а также выступать против действий внешних сил по подрыву безопасности, против «цветных революций». Китая и Россия подчеркнули свою намерение работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры, а также на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании «полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности».