В Германии призвали Украину «не путать своих и чужих»

В ФРГ призвали Украину «не путать своих и чужих» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что властям Украины стоит придерживаться «более умеренной риторики» в вопросе поставок оружия из Германии.

Парламентарий отметила, что ей непонятны постоянные «выпады» в сторону Берлина от Киева. Она подчеркнула, что Германия в течение многих лет оказывала помощь Украине из чувства ответственности и дружбы.

- Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих, — цитирует политика издание Die Welt.

Ранее депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что требования Киева к Берлину, в том числе настойчивые призывы Украины отказаться от газопровода «Северный поток - 2» и поставлять незалежной оружие, становятся всё более истеричными. Котре заявил, что Киев больше нельзя поддерживать в одностороннем порядке, если Украина не собирается выполнять свою часть Минских договоренностей. Также парламентарий указал на то, что отказ от газопровода «Северный поток - 2» стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике.