Песков назвал опасным фейк Bloomberg о вторжении России на территорию Украины

Песков предложил обозначать фейковые новости термином "Блумберг-ньюс" после фейковой публикации агентства о "начале вторжения" России на Украину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал скандальную публикацию агенства "Блумберг" о том, что Россия "начала вторжение" на Украину.

Официальный представитель Кремля назвал опасными подобные агрессивные заявления Запада.

"Публикация "Блумберг" о начале "вторжения" РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада", - сказал Дмитрий Песков в субботу 5 февраля.

Песков отметил, что после недостоверной публикации агентсва "Блумберг" о "начале вторжения" России на Украину фейковые новости можно обозначать термином "Блумберг-ньюс".

"Публикация "Блумберг" о начале "вторжения" РФ демонстрирует, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американское агентство "Блумберг" в полночь по московскому времени на главной странице опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину". Подробности обещались позже, но так и не появились. Сообщение простояло на сайте полчаса, после чего исчезло, а руководство агентства заявило о непреднамеренной ошибке и выразило сожаления. Подробности здесь на kp.ru.