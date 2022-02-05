Россиянка Непряева завоевала «серебро» в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Наталья Непряева завоевала «серебро» в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине Фото: REUTERS

В субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошла женская лыжная гонка скиатлон. Сборную России представляли четыре спортсменки — Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Об этом пишет «КП-Спорт».

Непряева стартовала первой, так как является лидером общего зачета Кубка мира. По итогу гонки россиянка завоевала серебряную медаль.

Первое место заняла Тереза Йохауг из Норвегии, преодолевшая дистанцию в 15 километров за 44 минуты 13,7 секунды. Тройку лидеров замкнула Тереза Штадлобер из Австрии.

Кроме того, в первую десятку вошла россиянка Анастасия Рыгалина, ставшая восьмой.

Напомним, опрос ВЦИОМ показал, что за олимпийскими соревнованиями намерены следить 66 процентов россиян. 17 процентов заявили о намерении регулярно смотреть трансляции. Интереснее всего для россиян оказались биатлон, фигурное катание, хоккей, лыжные гонки и соревнования конькобежцев. 32 процента опрошенных заявили, что не собираются следить за ходом Олимпиады. 67 процентов респондентов считают, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров медального зачета Олимпиады. Также в качестве возможных фаворитов называют Китай, США и Норвегию.