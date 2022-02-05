Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире5 февраля 2022 10:10

Первая группа военных США прибыла в Польшу для усиления НАТО на востоке

Ранее в Кремле заявляли, что решение США об отправке войск в Европу вызывает беспокойство
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (18)Комментарии (18)(18)
В Польшу прибыла первая группа американских военных

В Польшу прибыла первая группа американских военных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польшу прибыла первая группа военнослужащих Соединенных Штатов Америки для усиления НАТО на востоке. Об этом сообщило агентство РАР.

- В аэропорту Ясенка под Жешувом в субботу приземлился самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантных дивизий, которые будут дислоцироваться в Польше, — говорится в сообщении агентства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что глава Белого дома Джозеф Байден одобрил дополнительное развертывание вооруженных сил США в Восточной Европе, что по задумке Вашингтона должно стать «демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которым угрожают военные действия России вблизи Украины».

Решение США доказывает, что у Москвы есть серьезные причины для беспокойства, заявил позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.