США призвали Японию подумать о санкциях против России

Соединенные Штаты призвали Японию подумать о санкциях против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов Америки призвали Японию рассмотреть возможности введения санкций против России. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, Вашингтон призвал Токио усилить критику в адрес Москвы. В японском правительстве нет однозначной по данному вопросу.

- По словам информированного источника в японском правительстве, Токио будет вынужден предпринять соответствующие меры в случае вторжения. Однако внутри правительства звучат призывы о том, что в отличие от США и стран Европы лучше будет не заявлять о намерениях вводить санкции до того, как вторжение произойдет на самом деле, — говорится в статье агентства.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пришли к единому мнению о важности диалога с Россией по итогам переговоров лидеров по поводу ситуации вокруг Украины. Также они договорились продолжить общую работу над антироссийскими санкциями. Также лидеры Британии и ФРГ отметили необходимость направления в адрес РФ «четкого и последовательного послания, в частности, о последствиях российского вторжения в Украину в дальнейшем».