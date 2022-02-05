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В мире5 февраля 2022 11:55

США призвали Японию подумать о санкциях против России

Kyodo: США призвали Японию подумать о санкциях против России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Соединенные Штаты призвали Японию подумать о санкциях против России

Соединенные Штаты призвали Японию подумать о санкциях против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов Америки призвали Японию рассмотреть возможности введения санкций против России. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, Вашингтон призвал Токио усилить критику в адрес Москвы. В японском правительстве нет однозначной по данному вопросу.

- По словам информированного источника в японском правительстве, Токио будет вынужден предпринять соответствующие меры в случае вторжения. Однако внутри правительства звучат призывы о том, что в отличие от США и стран Европы лучше будет не заявлять о намерениях вводить санкции до того, как вторжение произойдет на самом деле, — говорится в статье агентства.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пришли к единому мнению о важности диалога с Россией по итогам переговоров лидеров по поводу ситуации вокруг Украины. Также они договорились продолжить общую работу над антироссийскими санкциями. Также лидеры Британии и ФРГ отметили необходимость направления в адрес РФ «четкого и последовательного послания, в частности, о последствиях российского вторжения в Украину в дальнейшем».