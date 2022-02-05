Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире5 февраля 2022 13:13

Президент Турции Эрдоган и его жена заразились "омикроном"

Болезнь протекает легко
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (70)Комментарии (70)(70)
Президент Турции Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса "омикрон". Также заболела супруга турецкого лидера, о чем он рассказал в своих соцсетях.

Как написал Эрдоган в Twitter в субботу, 5 февраля, тест на коронавирус он с супругой решил сделать после того, как ощутил легкие симптомы недомогания.

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома", - пообещал Эрдоган.

Президент страны отметил, что болезнь у него и супруги протекает легко, и попросил молиться за него.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с главой Украины Владимиром Зеленским о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. В связи с болезнью турецкого лидера встречу, вероятно, придется перенести на более поздний срок.