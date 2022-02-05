Посол РФ в США заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать

По мнению дипломата, Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у РФ нет планов о нападении на какое-либо государство. Как подчеркнул дипломат, разговоры о "российской агрессии - это чепуха".

Такое мнение Антонов высказал в субботу, 5 февраля, в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Россия не собирается ни на кого нападать. Нам это не нужно. Это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии – это чепуха", – сказал дипломат.

Как считает Антонов, в США многие проблемы во внешней политике пытаются свести к украинскому вопросу. По мнению дипломата, это неверно, так как таким образом Вашингтон пытается "затушевать истинное положение дел".

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 февраля американское агентство "Блумберг" в полночь по московскому времени на главной странице опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину". Подробности обещались позже, но так и не появились. Сообщение простояло на сайте полчаса, после чего исчезло, а руководство агентства заявило о непреднамеренной ошибке и выразило сожаления.