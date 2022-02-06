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Происшествия5 февраля 2022 22:25

Под Одинцово без вести пропал бывший замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин

К его поискам подключили группу из возьми водолазов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
К поискам пропавшего подключили водолазов

К поискам пропавшего подключили водолазов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В районе села Козино в Одинцовском районе Московской области в ночь на 6 февраля без вести пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Владимир Ялунин. Об это kp.ru сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что Ялунин катался на квадроцикле на гусеничном ходу. Однако прибывшие на место спасатели обнаружили на снегу следы гусениц, которые ведут ко льду, где обнаружена полынья.

Фото: предоставлено KP.RU

Фото: предоставлено KP.RU

- На место предполагаемой гибели экс-замминистра юстиции в Подмосковье прибыла группа из 8 водолазов "Лидер", у которых есть допуск на погружения в ночное время. Сейчас они переодеваются в гидрокостюмы, оснащаются, выдвигаются на место, где и начнут погружение. От дороги до полыньи, примерно 200 метров. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд, - сообщил kp.ru источник.

Напомним, Владимир Ялунин занимал должность замминистра юстиции России в период с 15 декабря 2004 по 11 августа 2006 года. Также он являлся советником генпрокурора РФ и работал в аппарате Счетной палаты.